Ветераны из Таджикистана приглашены на парад Победы в Москву и Петербург

Душанбе, , 16:56 — REGNUM В параде Победы в Москве и Санкт-Петербурге 9 мая примут участие трое ветеранов Великой Отечественной войны из Таджикистана. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на зампредседателя республиканского Совета ветеранов войны и труда Вали Сайерабекова.

По его словам, председатель республиканского Комитета ветеранов войны и труда Рахматулло Кудратов, жители севера Таджикистана — Согдийской области Рахимбой Рахматов и Абдухаким Абдусаминов были приглашены мэриями Москвы и Санкт-Петербурга на торжества, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они прибудут в Москву и Санкт-Петербург 7 мая.

Кроме того, в Санкт-Петербург приглашен ветеран афганской войны Махмуд Тоштемиров.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка 300 тысяч таджикистанцев, каждый третий с войны не вернулся. 54 таджикистанца получили звание Героя Советского Союза, 15 — орден «Славы».

За последний год ветеранов Великой Отечественной войны в Таджикистане стало меньше на треть — по состоянию на начало апреля 2019 года в живых остался 241 ветеран. Самому молодому из них 93 года, а самому старшему — 100 лет.