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В Брянской области снова танцуют на памятнике героям

Общество

В регионе накануне Дня Победы разгорается очередной скандал

В Брянской области снова танцуют на памятнике героям
Терра2
Курган Бессмертия

Брянск, 30 апреля 2019, 16:55 — REGNUM  В Брянске полиция проводит доследственную проверку видеоролика студентки, станцевавшей на мемориале Курган Бессмертия. Как сообщил портал «Брянские Новости», девушка, опубликовавшая на своей странице в соцсети видеозаписи танцев, которые она исполняет на улицах города, возмутила местных жителей.

Курган Бессмертия — памятник в Центральном парке Брянска, посвящённый погибшим в борьбе в Великой Отечественной войне. В Кургане заложена земля с братских могил, в которых похоронены погибшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Жителей региона видео возмутило, и танцовщицу потребовали привлечь к ответственности. По данным ТАСС, полиция уже установила её личность и проводит доследственную проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Брянской области уже разгорался скандал вокруг танцев на воинском мемориале. В городе Почепе четыре девушки станцевали на фоне памятника танку Т-34. Три из них оказались несовершеннолетними. Четвёртая, которой на тот момент был 21 год, за мелкое хулиганство получила 10 суток административного ареста. Родителей остальных танцовщиц оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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Преступления против памяти о Великой Отечественной войне
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