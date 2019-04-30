Эксперты заявили о нехватке геронтологов в Италии

Рим, , 16:53 — REGNUM Население Италии стареет все быстрее, а количество гериатров и геронтологов в стране не растет, а сокращается, передает La Repubblica во вторник, 30 апреля, со ссылкой на данные профильных экспертных организаций.

В Италии лишь около двух тысяч профильных специалистов, хотя к возрастной группе старше 65 лет относится более 20% населения страны (13,8 миллионов человек из 60 миллионов), сообщили в Национальном обществе гериатрии и геронтологии.

Для полноценного решения проблемы необходимо, чтобы медицинские вузы выпускали 450 новых профильных специалистов в год, задача-минимум — 300 новых специалистов ежегодно, отметили эксперты.

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