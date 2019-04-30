Работу аэропортов Москвы ограничат в связи с репетициями парада Победы

Москва, , 16:39 — REGNUM Работа московских аэропортов будет ограничена в связи с репетициями воздушной части парада Победы. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Государственной корпорации по организации воздушного движения.

«В связи с подготовкой и проведением воздушной части парада Победы в аэропортах столичного авиаузла 4, 7 и 9 мая будут вводиться ограничения на прилёт и вылет воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на 4 мая намечена первая репетиция с пролётом боевой авиации над центром Москвы, 7 мая состоится генеральная репетиция, а 9 мая — сам парад.

В указанные дни взлётно-посадочные операции в аэропорту «Шереметьево» будут ограничены с 10:40 до 11:05, во «Внуково» — с 10:50 до 11:15, в аэропортах «Домодедово», «Остафьево» и «Жуковский» — с 10:50 до 11:20.

Аналогичные ограничения затронут также калужский аэропорт «Грабцево», они будут действовать с 9:40 до 10:40 мск.

Отмечается, что в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями репетиции могут быть перенесены на резервные дни — 5 и 6 мая. Аэропорты и авиакомпании были заблаговременно оповещены об ограничениях и должны скорректировать свое расписание, уточнили в госкорпорации.