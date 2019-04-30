Тверь, Тверская область, , 16:25 — REGNUM

У молодежи Тверской области должны быть возможности реализовать свой потенциал на территории региона. Об этом сказал губернатор Игорь Руденя 30 апреля на заседании правительства региона. Одним из вопросов заседания стал ход реализации государственной программы «Молодёжь Верхневолжья», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В Тверской области нужно обеспечить возможности для получения молодёжью качественного общего и профессионального образования, реализации трудового потенциала молодых специалистов, комплексного духовно-нравственного и патриотического воспитания нового поколения, поддержки молодых семей», — отметил Игорь Руденя, особо подчеркнув необходимость вести системную работу по сохранению молодыми людьми традиционных семейных ценностей.

Как отмечалось на заседании, в этом году в регионе впервые пройдет форум «Большая семья — тверская традиция», а также состоится областной этап всероссийского конкурса клубов молодых семей.

Работа по созданию условий для жизни и работы молодых специалистов в регионе ведется по нескольким направлениям. Так, в 2019 году 142 семьи станут получателями субсидии из регионального бюджета на улучшение жилищных условий. Также с 2019 года в рамках национального проекта «Демография» в Тверской области реализуется программа социальных выплат молодым семьям на погашение ипотечного кредита. Планируется, что в текущем году выплаты в размере 200 тыс. рублей получат 50 семей. На эти цели в региональном бюджете заложено 10 млн рублей.

«Помощь в трудоустройстве, поддержка молодёжного предпринимательства, вовлечение молодых профессионалов в реализацию масштабных проектов по развитию региона — это важнейшие задачи молодёжной политики», — сказал Игорь Руденя.

В Тверской области ежегодно проводятся Форум молодёжи Верхневолжья, Форум сельской молодёжи ЦФО. В 2019 году в регионе сформировано 62 студенческих отряда, которые будут работать проводниками пассажирских вагонов, вожатыми детских лагерей, сервисными отрядами. В этом году около 1,7 млн рублей из бюджета области планируется направить на поддержку детских и молодёжных общественных объединений Тверской области. Предполагается, что помощь получат девять организаций на реализацию 24 проектов.

Тверская область лидирует среди регионов ЦФО по числу волонтеров: сегодня в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано более 6600 волонтёров из региона. Действуют региональные отделения крупнейших волонтёрских организаций России — «Волонтёры Победы», «Российский союз молодёжи», «Поисковое движение России», «Российские студенческие отряды», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Волонтёры-медики», «Российский союз школьников». Всего в этом году в Тверской области запланировано порядка 380 мероприятий, направленных на развитие добровольчества.

В рядах «Юнармии» состоят более 2100 школьников Тверской области, в 39 муниципалитетах действует 119 отрядов. В этом году для экипировки тверских юнармейцев будет изготовлено 117 комплектов формы. 28 июля 48 лучших участников движения пройдут торжественным маршем в составе колонны Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Около 400 представителей Тверской области примут участие во всероссийских молодёжных форумах: «Таврида Art-Russia», «Территория смыслов», а также мероприятиях плана практических дел молодёжи ЦФО. Кроме того, состоятся региональные форумы «Доброволец Верхневолжья», «Содружество», «Я — патриот», Слёт часовых Постов Памяти и другие.