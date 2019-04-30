На Украине корью заразились более 100 тыс. человек. Растёт число умерших

Киев, , 16:20 — REGNUM Число заболевших с начала года корью жителей Украины приблизилось к 44 тыс. человек, отмечено 16 смертельных исходов, сообщает 30 апреля пресс-служба украинского министерства здравоохранения.

«С начала года (с 28 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года) корью заболели 43 783 человек — 20 359 взрослых и 23 424 детей. От осложнений кори умерли 16 человек», — указано в сообщении пресс-службы.

Наиболее частые случаи заражения этим вирусным заболеванием отмечены в Киевской, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также в столице страны Киеве. Минздрав Украины отмечает, что с начала эпидемии кори заболело уже более 100 тыс. человек, 37 из которых скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, крупномасштабная эпидемия кори на Украине стала возможной из-за практически полного разрушения советской системы здравоохранения и вакцинации.

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