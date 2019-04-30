Ярославль, Ярославская область, , 16:17 — REGNUM

Депутаты Ярославской областной думы утвердили кандидатуру нового директора регионального фонда содействия капитальному ремонту Романа Гайнутдинова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Гайнутдинов Duma.yar.ru

Утверждение прошло не без вопросов. Находясь в статусе и.о. директора фонда, Гайнутдинов спровоцировал широкое обсуждение работы фонда своими заявлениями. В частности, он выступил против ухода жителей на специальные счета и назвал заниженной ставку платы за капитальный ремонт.

Как показали ответы на вопросы депутатов, свою позицию новый директор фонда не изменил. Он говорит, что жители плохо распоряжаются своими деньгами.

«Как правило, жители многоквартирных домов, которые принимают решения уйти на спецсчета, принимают эти решения не всегда осознанно. Зачастую за них это по доверенности делают представители подрядных организаций, которые помогают им же тратить их деньги. Очень часто эти работы выполняются по завышенным сметам и совершенно не те работы, которые требуются многоквартирным домам выполнить в первую очередь. А лишь те, на которые они насобирали денег», — сказал и.о. директора фонда Роман Гайнутдинов.

Депутат Василий Бобков предложил директору обратить внимание на работу самого фонда.

«Скажу, как собственник жилья в многоквартирном доме со спецсчетом. У меня выполнено уже два вида работ, и выполнены они хорошо разными организациями. В «общем котле» я бы ждал выполнения этих работ до 2027−2030 годов. Просто рекомендация для Вас. Посмотрите тяжелое наследство, которое Вам досталось. Я рекомендую Вам выехать на место и посмотреть итоги работ, которые выполняла компания «Дельта Констракшн». У них лот составлял почти 400 миллионов, а уже все разваливается. Для Ярославля и Ярославской области важны маленькие лоты и территориальность. Нельзя размазывать. Надо, чтобы организация приходила в район, ставила там штамп, а объекты были максимально приближены друг к другу. Сделайте так, чтобы люди были удовлетворены и качеством, и сроками работ. Чтобы они поверили в вас и тогда они могут уйти со спецсчетов в общий котел», — сказал депутат Василий Бобков.

Схожую позицию занял депутат Алексей Калганов.

«Есть Тутаевский район, где я являюсь председателем ассоциации собственников жилья, куда входит 125 домов, и нам повезло, что у нас спецсчета, а не общий котел. Это не говорит о том, что спецсчета идеально работают, а о том, как безобразно идет работа в Ярославле, на пример которого мы смотрим», — сказал Алексей Калганов.

Депутат Эльхан Мардалиев спросил, выполнены ли работы, которые фонд организовывал в прошлом году.

«Работы 2018 года, они не закончены в срок, они ведутся. И мы сейчас уже начали приемку работ 2018 года, они сдаются. Пройдет какое-то время, они закончатся, и это будет в теплое время года. Я не могу ответить, почему так случилось ранее», — сказал и.о. директора фонда капремонта Роман Гайнутдинов.

Депутаты поинтересовались и вопросом обоснованности тарифов на капитальный ремонт и позицией самого Гайнутдинова: нужно ли повышать плату.

«Давайте назначим меня, а потом будете вопросы задавать подобные», — ответил и.о. директора.

Депутаты последовали этому совету и назначили Романа Гайнутдинова директором фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.