1 Мая в России отмечают День весны и труда. Традиционно по всей стране проходят массовые демонстрации, концерты и народные гуляния. По данным опроса ВЦИОМ, в 2019 году Первомай намерено отметить 49% граждан России.

Читайте также: Летний сезон в парках Москвы откроется 1 мая

В 2014 году впервые после распада СССР в Москве на Красной площади прошло организованное профсоюзами праздничное шествие. С тех пор эта традиция закрепилась. По предварительным оценкам Федерации независимых профсоюзов России, численность участников первомайских шествий во всех регионах страны может достичь сегодня 2,9 млн человек.

Подробности о праздновании Дня весны и труда в новостях ИА REGNUM.