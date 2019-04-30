С Днём Весны и Труда жителей Якутии поздравил глава республики Айсен Николаев.
«День Весны и Труда близок каждому жителю нашей республики. Якутия всегда славилась передовыми тружениками во всех отраслях народного хозяйства, агропромышленного комплекса и социальной сферы. На протяжении почти четырех веков наша республика славится своими трудовыми традициями, заложенными старшим поколением якутян. Среди них немало тех, кто с гордостью и достоинством носит почетное звание «Ветеран труда», кто своими руками создавал основу экономики республики и своим примером учил нас трудиться на совесть. Важно, чтобы эти добрые традиции были продолжены молодым поколением трудящихся», — отметил глава Якутии.
2019 год объявлен в республике годом консолидации.
А в Якутии сегодня 1 мая не только отмечают День Весны и Труда, а ещё и зиму провожают. Холодно там, поэтому и проводы зимы проводят в мае.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с Международным Днём Солидарности Трудящихся.
«Этот день создает особую атмосферу в семьях и трудовых коллективах, символизирует весеннее обновление. Это праздник для всех, кто, выполняя свою работу честно и ответственно, вносит вклад в процветание России», — сказал Кожемяко.
Глава региона отметил, что Приморский край сегодня является экономическим и политическим центром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Дорогие земляки! В этот светлый майский день от всей души желаю вам весеннего настроения, крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!», — поздравил глава Приморья.
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
С Камчатки сообщают, что полицейские «вытаскивали» из колонн, следующих на площадь людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали «протестную одежду». Главная площадь Петропавловска оцеплена полицией и по всему периметру окружена металлодетекторами.
Камчатские оппозиционеры Михаил Пучковский и Александр Каменюк в знак протеста против запрета партийных колонн на Первомайской демонстрации призвали прийти на Первомай в жёлтых жилетах. В поддержку выступили жители Колымы, которые также призвали выйти 1 мая в жёлтых жилетах и выразить недоверие партии «Единая Россия». К движению присоединился Хабаровск. Справороссы Хабаровска вышли на Первомай в жёлтых жилетах. Узнав, что власти Камчатки запретили на полуострове торговлю жёлтыми жилетами, они отправили на Камчатку посылку самолётом для однопартийцев.
Герой Труда и президент России обсудили улов сардины иваси
В преддверии Первого мая Указом президента РФ Владимира Путина звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот», Приморский край) Сергею Антонову.
Весна вступает в свои права в Приморье. Природа постепенно окрашивается в разноцветие. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM : Первомай: Приморье одевается в разноцветицу весны
На Камчатке перед первомайской демонстрацией полиция задержала депутатов
На Камчатке за несколько часов до начала первомайской демонстрации полиция задержала депутатов от политической партии «Справедливая Россия» — руководителя фракции в Заксобрании края Михаила Пучковского, руководителя городского отделения партии в Петропавловске — Камчатском Александра Каменюка, общественного активиста и блогера Александра Зайцева.
Их задержали в 8 утра, Михаила Пучковского на его ферме за городом, остальных — как только они вышли из своих квартир на улицу. Оппозиционеров посадили в «черные воронки» и увезли в самое отдаленное отделение полиции, на окраине города. Продержали там без объяснения причин и предъявления обвинений до того момента, когда по площади Петропавловска уже пошли колонны и выпустили, так ничего и не объяснив и не извинившись. Камчатка стала единственным регионов в ДФО, где на Первомай запретили проход политических партий.
«Первомай в череде торжеств — один из самых любимых. День единения, дружбы и взаимовыручки, когда каждый из нас убеждается в том, как важно иметь право на труд и возможность заниматься любимым делом. Как важно делать одно дело сообща — во имя счастливого будущего дальневосточной столицы и её жителей», — поздравил жителей Владивостока с Днём Весны и Труда глава города Олег Гуменюк.
Во Владивостоке Первомай не порадовал солнечной погодой. Несмотря на дождь, праздничная демонстрация началась в столице Дальнего Востока.
Жителей Дальнего Востока с Днём Весны и Труда поздравил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
«Уважаемые дальневосточники и жители Арктического региона! От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда! За свою полуторавековую историю Первомай не утратил актуальности и значимости по всему миру. Это символ солидарности людей, которые искренне любят свою землю и своим трудом преображают её», — сказал Козлов.
Министр отметил, что что сегодня на Дальнем Востоке и в Арктике происходят масштабные изменения в экономике и социальной сфере, цель которых — на порядок повысить качество жизни на территориях.
«В эти яркие весенние дни я искренне желаю всем дальневосточникам и северянам успехов во всех начинаниях, отличного первомайского настроения, движения вперед, крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником! С первым днем мая!», — поздравил с Днём Весны и Труда Александр Козлов.
Дальний Восток встречает День Весны и Труда первым в стране.