«Только память скрепляет поколения»: в ПМР помянули жертв террора Молдавии

Тирасполь, , 16:09 — REGNUM На Мемориале Славы в столице Приднестровья Тирасполе 30 апреля прошел митинг памяти председателя исполкома Слободзейского районного совета народных депутатов Николая Остапенко, погибшего 27 лет назад от рук молдавских террористов. Как сообщило ИА «Новости Приднестровья», друзья и соратники Остапенко возложили цветы к его могиле.

На митинге выступил первый президент ПМР Игорь Смирнов. По его словам, «Николай Остапенко не играл в жизнь, а жил».

«Когда началась война, он делал все, чтобы защитить Слободзейский район. Хотелось бы, чтоб и в других городах дети знали своих героев, таких как Николай Остапенко и других. Только память скрепляет поколения», — отметила государственный советник президента ПМР Анна Волкова.

23 апреля 1992 года членами молдавской террористической группы «Бужор» был обстрелян его служебный автомобиль. 18 пуль попали в Николая Остапенко. Медики боролись за его жизнь неделю, но ранения оказались смертельными: 30 апреля он скончался.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе агрессии Молдавии против Приднестровья в 1992 году, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей ПМР, погибло более 800 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.

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