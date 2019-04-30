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В Дагестане проверяют причастность полицейского к ДТП с двумя пострадавшими

Общество

Сам подозреваемый скрылся с места происшествия

Хасавюрт, Дагестан, 30 апреля 2019, 18:50 — REGNUM  Полицейский из Дагестана подозревается в нарушении правил дорожного движения, которое привело к автоаварии. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе республиканского МВД.

Происшествие случилось 29 апреля в 23:30 на автодороге Хасавюрт — Бабаюрт, возле села Ботаюрт. Водитель BMW нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 28-летнего жителя Хасавюртовского района республики. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия. Двое пассажиров «Лады» с различными травмами доставлены в хасавюртовскую больницу.

«Предположительно, за рулем иномарки находился сотрудник полиции», — отметили в МВД. Руководством ведомства по данному факту назначена служебная проверка. Следственные органы республики собирают материал для принятия процессуального решения.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший начальник отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камиль Абуев обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трёх человек. Следствием установлено, что офицер на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала, находясь за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 124, что привело к трагическим последствиям.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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