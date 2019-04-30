Врио главы Липецкой области встретился с японскими инвесторами

Липецк, , 15:51 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов 30 апреля провёл встречу с японскими бизнесменами, представляющими компанию Kubota и мирового производителя сельхозтехники Kverneland Group. Как сообщила пресс-служба областной администрации, Артамонов поблагодарил зарубежных инвесторов за проявленный интерес к деловому сотрудничеству и возможность обсудить перспективы внешнеэкономических связей.

Руководитель области рассказал о масштабной работе по созданию благоприятных экономических и инвестиционных условий, преференциях для действующих и потенциальных инвесторов региона.

«Областная власть придает большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений. В регионе уже много лет работает японский бизнес, и Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества», — подчеркнул Игорь Артамонов

В 2012 году в ОЭЗ «Липецк» открылся первый и единственный в России завод по производству шин марки YOKOHAMA в России — «ЙОКОХАМА Р.П.З.». Мощность предприятия — 1,6 млн шин в год. Это около 9% российского рынка. С начала деятельности компанией создано 754 рабочих места, объем освоенных инвестиций составил более 8,6 млрд рублей. С самого начала своего развития проект липецкого завода был нацелен на то, чтобы его продукция в основном реализовывалась на российском рынке. Эта тенденция сохраняется и сегодня — почти 90% шин отправляется в дилерские сети по всем регионам страны. 10% продукции поставляется на экспорт, компания входит в число крупнейших экспортеров Липецкой области.

Еще одной крупной японской компанией, работающей в регионе, является «Дж.Т.И. Елец» — подразделение японской JTI (Japan Tobacco International). Строительство завода табачных изделий в Ельце началось в 1978 году, а в 1983 был осуществлен первый выпуск продукции. Единственное в СССР производство по обработке табачного сырья было создано по аналогии с заводом во Франции. Сегодня «Дж.Т.И. Елец» — современное предприятие, отвечающее высоким международным и национальным стандартам в сфере качества, безопасности производства и охраны окружающей среды. Предприятие является одним из ведущих экспортеров региона, продукция отгружается в 11 стран мира, включая Германию, Польшу, Турцию, Канаду, Вьетнам, Тайвань.

Во время встречи 30 апреля гости со своей стороны высоко оценили перспективы сотрудничества и выразили готовность более детально обсудить направления развития партнерских связей.

Kubota Corporation — производитель тракторов, тяжелой и сельскохозяйственной техники, различного промышленного, торгового и бытового оборудования. Корпорация основана в 1890 году. Kverneland Group Manufacturing Lipetsk — это единственная площадка Kverneland Group в России. Компания имеет производства в 15 странах мира и продает продукцию в 60. На ее предприятии в Липецкой области работают 65 человек. Среднемесячная заработная плата на заводе составляет 51 тыс. рублей. Объем промышленного производства за 2018 год достиг 513,2 млн рублей, что на 4% превышает аналогичный период прошлого года.