Ubisoft будет платить игрокам за мнение о проектах компании

Монтрёй, Франция, , 15:47 — REGNUM Компания Ubisoft рассылает геймерам письма, в которых предлагается заработать денег на прохождении специальных опросов. Об этом сообщило издание Gamerant.

В своих письмах представители Ubisoft предлагают пройти ряд опросов для дальнейшего продвижения игр компании. В них игроков спрашивают о том, как они узнали о проектах Ubisoft и как часто играют в них.

Первый опрос геймеры должны пройти безвозмездно. Однако, по заверению представителей Ubisoft, они получат возможность принять участие в специальном исследовании, которое будет оплачиваться. Дополнительных подробностей об этой инициативе компании пока не сообщалось.

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Ранее разработчики из Ubisoft анонсировали релиз PC-версии своего космического шутера Starlink: Battle for Atlas. Одновременно с ним в игре появится масштабное обновление Crimson Moon («Алая Луна»), добавляющее новую локацию, сюжетные задания и фракции. Для обладателей Nintendo Switch будет доступна уникальная возможность приобрести трёх новых пилотов из команды Star Fox.

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