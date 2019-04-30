В Саратове осквернён Т-34, получивший в 1945 году имя «Мать-Родина»

Саратов, , 16:03 — REGNUM В Саратове вандалы изрисовали красной краской стоящий на постаменте танк Т-34, сообщение об этом появилось в паблике ВК «Типичный Саратов».

На представленных фото видно, что танк был обрызган из баллончика по всему корпусу и по ходовой части. В оставленной записке вандалы требуют перекрасить танк в «достойный цвет».

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

Мэр Саратова Михаил Исаев уже заявил в Instagram, что случившееся является вопиющим случаем:

«Это — преступление! Преступление против памяти о героическом подвиге наших дедов и прадедов, преступление против истории нашей страны».

Отметим, памятник, который осквернили вандалы, имеет богатую историю. Он был построен на средства, собранные москвичкой Марией Иосифовной Орловой для своего сына-танкиста в 1945 году.

Мария Иосифовна, жена Федора Михайловича Орлова, героя Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войны в годы Великой Отечественной работала в госпитале. Один из её сыновей стал танкистом и обмолвился в письме, что потерял свою боевую машину. Мать танкиста решила помочь фронту и продала все личные вещи, в том числе наградное оружие мужа, которое выкупил музей Красной Армии. Сталин прислал Марии Орловой благодарственную телеграмму за инициативу сбора средств на постройку танка. Боевая машина поступила в часть её сына командира — полковника Василия Орлова 14 марта 1945 года. Машину принял экипаж младшего лейтенанта Калашникова, танк получил имя «Мать-Родина». В последние дни войны машина была подбита и экипаж героически погиб. Василий Орлов также погиб незадолго до конца войны.

После ремонта танк стал реликвией 81-го гвардейского мотострелкового полка в Эберсвальде, Восточная Германия. С выводом группы советских войск из Германии машина сначала оказалась в поселке Рощинский Самарской области, а в 1998 году 19 ноября танк был тожественно установлен в Саратове на улице Танкистов, где с 1931 по 1959 год располагалось танковое училище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же в Саратове, на стене общежития одного из вузов появилась растяжка с поздравлениями к 9 Мая и фотографиями фашистов, изучающих подбитый советский танк Т-34. В случившемся руководство вуза обвиняет некомпетентных работников типографии. Горожане винят «жертв ЕГЭ» и очернителей советской истории.

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