В Калуге в преддверии Первомая открыли областную доску почёта

Калуга, , 15:34 — REGNUM В Калуге 30 апреля, в канун праздника весны и труда, состоялось чествование заслуженных работников региона, занесенных на доску почета «Трудовая слава Калужской области». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, награждаемых поздравил заместитель губернатора Константин Горобцов.

«Большинство из вас уже многие десятилетия строят калужскую экономику, благодаря вам наш регион является лучшим, сильнейшим среди многих соседних. У калужских тружеников свои многовековые традиции, своя история. Замечательная традиция — в канун праздника труда чествовать лучших представителей отраслей», — отметил заместитель главы региона.

В числе фотографий передовиков труда, помещенных на Доску почёта — представители сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и других отраслей экономики. Все они — профессионалы высокого уровня, имеющие заслуженный авторитет в своих коллективах, в районах и городах области. Объединяет их одно — высокая ответственность за дело и трудолюбие.

Эти люди внесли заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач. Стали победителями конкурсов профессионального мастерства на территориальном, отраслевом, областном и иных уровнях. Многие из них награждены государственными наградами Российской Федерации и наградами Калужской области, удостоены региональных почетных званий.