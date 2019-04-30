п.г.т. Идрица, , 15:29 — REGNUM

В посёлке Идрица Себежского района Псковской области сегодня, 30 апреля, впервые отметили День знамени Победы — новую памятную дату, установленную областным законом в память о водружении штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, в честь этого события в небо были запущены 75 воздушных шаров.

С праздником жителей посёлка поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который заявил о необходимости исправить историческую несправедливость.

«Идрица — это место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия, силы нашего народа и нашей страны. При этом она никак не позиционируется на федеральном уровне и, к сожалению, остаётся неизвестной для многих наших соотечественников», — подчеркнул глава региона.

Участники праздничных мероприятий возложили венки и цветы к памятному знаку героям Великой Отечественной войны. Также была заложена Аллея памяти к 75-летию освобождения Идрицы от фашистов, которое будет отмечаться 12 июля: 75 деревьев посадили руководители области и района, ветераны, школьники.

Отметим, что в Идрице День знамени Победы неофициально отмечали на протяжении многих лет 30 апреля, и именно этот день хотели сделать региональной памятной датой, однако федеральным законом «О знамени Победы» датой водружения флага на здании рейхстага установлена 1 мая. В итоге региональный праздник, отмечающийся 30 апреля, в Псковской области узаконили поправками в областной закон «О копии знамени Победы».