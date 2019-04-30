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Сибирские энергетики ввели режим технической тишины на майские праздники

Общество

К оперативному реагированию в регионах присутствия МРСК Сибири подготовлены 898 бригад

Красноярск, 30 апреля 2019, 15:02 — REGNUM  Режим технической тишины в энергосистеме Сибири, который введён на майские праздники, обеспечит прекращение плановых работ и переключений, сообщает 30 апреля пресс-служба МРСК Сибири — филиала компании «Россети».

Указанный режим не будет распространяться на работы, связанные с предотвращением и ликвидацией последствий технологических нарушений в действующих электроустановках.

«К оперативному реагированию готовы 898 бригад — это 4702 специалиста и 1810 единиц техники. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием и снаряжением. В каждом подразделении наготове передвижные дизель-генераторные установки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях обеспечения надежного электроснабжения действует оперативный штаб, все члены которого находятся на связи в круглосуточном режиме. Также организован оперативный обмен информацией с региональными подразделениями МЧС России.

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