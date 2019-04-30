Саратовцев поздравили с Днем Победы нацисты с плаката

Саратов, , 15:02 — REGNUM Снова с Днем Победы россиян поздравили с плакатов нацисты, на этот раз в Саратове. Сюжет об этом вышел на телеканале «Вести Саратов».

На стене общежития Саратовского аграрного университета имени Вавилова появилась праздничная растяжка с поздравлением и фотомонтажем, на котором вместо советских бойцов оказались фашисты. На одном из снимков немецкие солдаты рассматривают подбитый танк Т-34 с надписью «Чапаев», на другом фото немцы готовятся к атаке.

Безобразие было замечено местными жителями, после чего скандальную часть растяжки удалили со стены здания.

Телеканал передает слова ректора вуза Николая Кузнецова, которые возлагает вину за случившееся на нерадивых сотрудников и компанию-изготовителя растяжки:

«Наказаны все, это буквально час-полтора висело и всё уже убрали»

Представитель типографии, где была изготовлена наглядная агитации с нацистами, сообщил телекомпании по телефону, что «не обязан разбираться в технике», и высказал сомнение в том, что по фотографии можно понять, какой армии принадлежит танк.

В комментариях к сюжету, облетевшему саратовские СМИ, жители города возмущаются произошедшим и винят в случившемся плохое образование:

«Результаты введения ЕГЭ в действии».

Некоторые видят в произошедшем итог очернения советского периода истории:

«Жертвы отрицания истории. Всё советское отрицается, обгаживается — вот и результат не замедлил себя ждать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истории, подобные случившейся в Саратове, происходят в последние годы регулярно накануне 9 мая.