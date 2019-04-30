Продажи Lamborghini в России выросли в девять раз

Москва, , 15:05 — REGNUM Продажи новых автомобилей компании Lamborghini в России за первые три месяца 2019 года выросли в девять раз. Об этом 30 апреля сообщает статистическое агентство «Автостат».

Всего за январь-февраль 2019 года было продано 28 машин итальянской компании, что в 9 раз больше аналогичного периода 2018 года. Тогда Lamborghini купили всего три автолюбителя.

Сообщается, что за этот период больше всего было реализовано моделей Urus. Их в первом квартале 2019 года купили 24 российских автолюбителя. Спорткар Aventador купили три покупателя. Кроме того, в России был продан один суперкар Huracan.

Наибольшей популярностью бренд пользовался в Москве. Там было продано более половины новых автомобилей Lamborghini (17 шт.). Второе место по объему продаж дорогого авто делят Санкт-Петербург и Челябинск, где было продано по два автомобиля. В Калининграде, Череповце, Новосибирске, Томске, Дербенте, Костроме и Радужном (Владимирская область) было куплено по одному Lamborghini.

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