Москва, , 15:12 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил на ВДНХ работу фонтана «Дружбы народов», который ранее был закрыт на ремонт. Запуск обновлённого инженерного сооружения дал старт сезону фонтанов в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин во время запуска фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москвичи долго не отпускали мэра Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москвичи очень тепло встретили мэра Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время старта Собянин успел пообщаться с москвичами и даже обнял одну из женщин.

«Москва по старой, доброй традиции одновременно запускает свои фонтаны по всему городу. Это сотни фонтанов. Сегодня у нас знаковое событие — мы закончили комплексную реставрацию фонтанного комплекса ВДНХ, который является красивейшим в Москве. Проведена огромная, кропотливая работа — восстановлены 16 фонтанов главной аллеи, ну и сегодня запускаются после реставрации два главных фонтана ВДНХ — это «Каменный цветок» и фонтан «Дружбы народов», — рассказал журналистам мэр Москвы.

Запуск фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Запуск фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Запуск фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Собянина, «Дружба народов» — это огромное инженерное сооружение. Поэтому для реставрации нужно было провести огромную комплексную работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пробный пуск фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ произвели 12 апреля.