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Порошенко продал торговый центр в столице Молдавии — СМИ

Общество

Детали сделки не известны

Кишинёв, 30 апреля 2019, 15:04 — REGNUM  Мажоритарным акционером торгового дома Gemenii (бывшего универмага «Детский мир») стала компания Twins Estate LLC, сообщило 26 апреля молдавское издание Point.md.

По данным СМИ, совладельцем Gemenii был действующий президент Украины Пётр Порошенко.

Покупатель не сообщил условий сделки, её цену и имя продавца.

Торговый центр продолжит работу в обычном режиме. Новый собственник намерен обновить его, сохранив при этом бренд Gemenii.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году официальные доходы президента Украины Петра Порошенко выросли в 95 раз по сравнению с показателями 2017 года.

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