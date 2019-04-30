В Красноярске назвали ожидаемое количество участников «Бессмертного полка»

Красноярск, , 14:53 — REGNUM Колонна «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая пройдёт по центру города Красноярска. Как сообщили ИА REGNUM в краевом агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития, в этом году участниками акции в Красноярске станут более 40 тысяч человек.

В агентстве подчеркнули, что формирование колонны «Бессмертного полка» пройдёт с 12:30 до 13:30 по местному времени на пересечении проспекта Мира с улицей Дзержинского. Движение колонны начнётся в 13:30.

Напомним, акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая 2012 года в Томске. В последующие годы к акции присоединились другие города и районы. На сегодняшний день акция имеет статус международной и охватывает более 80 государств и территорий мира, отметили в агентстве.

В Красноярске в колонне «Бессмертного полка» в 2018 году прошли 40 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного «Левада-центром», в шествии «Бессмертного полка» 9 мая намерены участвовать 33% граждан во всех регионах России.

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