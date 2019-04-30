ECHOcast: геймеры будут получать награды за стримы по Borderlands 3

Фриско, США, , 15:00 — REGNUM На официальном YouTube-канале компании Gearbox появился ролик, демонстрирующий новую функцию для предстоящей игры Borderlands 3. Она называется ECHOcast и позволяет геймерам активно участвовать в прямых трансляциях по игре на Twitch.

Используя ECHOcast геймеры получат полный доступ к информации о персонаже человека, ведущего прямую трансляцию: его экипировке и прокачанным навыкам. По заверению разработчиков, «теперь игрокам не придётся просить стримеров поделиться дополнительной информацией».

Ещё одной важной особенностью ECHOcast станет возможность получать редкие внутриигровые предметы за просмотр стримов по Borderlands 3. Для этого нужно лишь связать аккаунт на Twitch с профилем игры. Сообщается, что обладатель этих предметов будет выбираться случайным образом, а награда будет поступать его прямо в игровой инвентарь.

Ранее с официального канала Gearbox на Twitch произошла утечка геймплея Borderlands 3. Сообщается, что разработчики тестировали ECHOcast, благодаря чему зрители смогли получить первую информацию об особенностях предстоящего проекта. Среди них: объёмная мини-карта, оружие с ледяным типом урона (которое ранее присутствовало только в Pre-Sequel), оружейная компания Eridian, экипировка разного уровня и новый параметр для вооружения под названием handling (удобство использования).

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть утекли новые подробности Borderlands 3