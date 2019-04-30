В Нур-Султане подготовят программу развития окраин

Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов поручил подготовить программу развития окраин города в разрезе районов, сообщили 30 апреля в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана.

Султанов обратил внимание на состояние окраин и заявил, что концепция развития окраин города, принятая в 2010 году, не была реализована в полной мере.

Глава города добавил, что в пригородах должны создаваться центры притяжения, а также условия для получения среднего специального образования и проведения досуга.

«Все эти поселки должны соответствовать столичному статусу», — добавил Султанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель председателя правительства Казахстана Женис Касымбек заявил, что правительство республики планирует модернизировать 52 районных центра.

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