В метро запустили тематический поезд «Московская весна a cappella»

Москва, , 14:29 — REGNUM В Московском метрополитене на Кольцевой линии запустили тематический поезд, посвященный международному фестивалю «Московская весна a cappella», сообщается на портале мэра столицы.

Поезд «Московская весна a cappella» получился интерактивным. Пассажиры смогут разгадать головоломки о музыке и пении, пройти шуточные тесты, узнать интересные факты об истории фестиваля.

В настоящее время в московском метро ходят 15 именных составов, посвященных важным для города событиям и акциям.

Подробнее Фестиваль «Московская весна, а cappella» пройдет на 51 площадке

Как сообщало ИА REGNUM, международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдёт на 51 площадке. В столицу приехали около 200 музыкантов со всего мира.

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