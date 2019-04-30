В портовом городе Пусан построят канатную дорогу

Пусан, Южная Корея, , 14:34 — REGNUM Busan Blue Cost, дочерняя компания IS DONGSEO, построит канатную дорогу через все побережье пляжа Кваннали. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, проект был рассмотрен в 2016 году, однако администрация города Пусан отклонила данный проект из-за экологических проблем и недостаточного общественного вклада.

«Мы снова передали проект на рассмотрение после проведения опроса среди местного населения», — сообщили представители компании.

Известно, что за строительство канатной дороги проголосовало более 1200 человек.

Строительство морской канатной дороги планируется завершить к 2024 году. Длина «канатки» составит 4,2 км. Данная канатная дорога соединит городской природный парк Игидэ и парк Тонбэк. Стоимость реализации проекта составит 535,9 млрд вон (~$459,3 млн).