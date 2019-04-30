В Петербурге не хватает 270 тыс. мест в детсадах, 37 тыс. мест в школах

Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В Петербурге дефицит мест в детских садах составляет 267 тысяч, еще 37 тысяч мест не хватает в школах. Об этом сообщил 30 апреля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это большой отрыв, большой объем дефицита. В этом году за счет выделенных нам средств федерального бюджета мы должны построить и выкупить 24 детских сада и четыре школы. Мы провели тотальную инвентаризацию всех недостроев, сменили, где необходимо, подрядчиков — не всех, хочу отметить, по 1 сентября мы еще сделаем соответствующие выводы», — сказал Беглов.

По его словам, вопросы документальных согласований приходится решать практически в ручном режиме. В результате до конца года за счет бюджета должны быть завершены стройки 8 школ и 13 детсадов.

Беглов подчеркнул, что за ввод в эксплуатацию школ и поликлиник отвечают лично главы комитетов, вице-губернаторы и главы районов.

«Ситуация у нас непростая, сложная. Мы сейчас бросили на ее разрешение все силы. До 2024 года дополнительно требуется 169 детских садов и 94 школы», — пояснил Александр Беглов.

Кроме того, необходимо сохранить и стопроцентную доступность услуг дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, а очередь в ясли для детей до 3 лет необходимо ликвидировать к концу 2021 года в соответствии с поручениями президента.

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Напомним, 24 детских сада, 4 школы, 16 объектов здравоохранения, в том числе офисы врачей общей практики, планируется выкупить у застройщиков в Петербурге за счет средств федерального бюджета. Ориентировочная стоимость всех приобретаемых объектов составляет 10 млрд 683 млн рублей.

«Нам выделили из Резервного фонда 10,6 млрд рублей. Город оперативно выкупит эти объекты, чтобы 1 сентября дети пошли в эти школы и детские сады», — сказал 10 апреля Александр Беглов на встрече с Владимиром Путиным.

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