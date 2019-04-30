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Глава «Мираторга» назвал противников запрета на ввоз в РФ мяса балаболами

Общество

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне», считает Линник

Москва, 30 апреля 2019, 14:17 — REGNUM  Критика идеи о введении запрета на ввоз в Россию для личного пользования мясной и молочной продукции зарубежного производства является истерикой, заявил в интервью Forbes глава холдинга «Мираторг» Виктор Линник.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — заявил Линник.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие российские производители мясной и молочной продукции предложили запретить соотечественникам ввозить такие продукты в страну. Об этом говорится в письме Национальной мясной ассоциации вице-премьеру Алексею Гордееву.

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