Тайна электронного голосования будет сохранена — председатель Мосгордумы

Москва, , 15:20 — REGNUM Тайна голосования при проведении электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва будет сохранена, считает председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь главы городского парламента.

По словам парламентария, эксперимент даст дополнительные возможности для обеспечения активного избирательного права москвичей, а также поможет установить степень заинтересованности избирателей в новом формате голосования — оно будет идти с помощью мобильного устройства без «привязки» к стационарному участку.

«Отмечу, что технологически всё будет организовано таким образом, что обезличенные данные с результатами голосования и список избирателей с персональными данными хранятся и обрабатываются в независимых друг от друга контурах. Таким образом, соблюдается тайна голосования», — прокомментировал глава Мосгордумы.

Напомним, эксперимент по электронному голосованию планируется провести 8 сентября 2019 года в нескольких избирательных округах Москвы на выборах депутатов столичного парламента седьмого созыва. Для организации и проведения эксперимента, а также подведения итогов электронного голосования будет создана специальная участковая избирательная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля депутаты Московской городской думы на заседании столичного парламента приняли законопроект об электронном голосовании на выборах 8 сентября 2019 года, а также внесли ряд изменений в избирательный кодекс Москвы.

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