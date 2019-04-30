Москва, , 14:13 — REGNUM

Владельцы угнанных автомобилей теперь не будут платить транспортный налог, пока им не будет возвращена угнанная машина, сообщили в ФНС.

Ранее угнанные автомобили не облагались налогом только на время их розыска. При прекращении розыска, если машину не нашли, налог продолжал взиматься.

Теперь, начиная с налогового периода 2018 года, автомобиль, находящийся в розыске, не облагается налогом до месяца его возврата владельцу. То есть если розыск прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет.

Изменения в Налоговый кодекс РФ внесены ФЗ от 15.04.2019 № 63-ФЗ, они уточняют правила налогообложения разыскиваемых транспортных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла пакет поправок в Налоговый кодекс. Одна из норм предполагает освобождение автовладельца угнанной машины от уплаты транспортного налога до момента ее возврата.

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