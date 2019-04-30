Москва, 30 апреля 2019, 14:13 — REGNUM
Владельцы угнанных автомобилей теперь не будут платить транспортный налог, пока им не будет возвращена угнанная машина, сообщили в ФНС.
Ранее угнанные автомобили не облагались налогом только на время их розыска. При прекращении розыска, если машину не нашли, налог продолжал взиматься.
Теперь, начиная с налогового периода 2018 года, автомобиль, находящийся в розыске, не облагается налогом до месяца его возврата владельцу. То есть если розыск прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет.
Изменения в Налоговый кодекс РФ внесены ФЗ
Читайте также: Владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла пакет поправок в Налоговый кодекс. Одна из норм предполагает освобождение автовладельца угнанной машины от уплаты транспортного налога до момента ее возврата.
На эту тему: В Москве владельцам вернули почти все угнанные в 2016 году машины