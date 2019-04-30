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В работе Госжилинспекции Тюменской области нашли нарушения

Общество

Прокуратура проверила законность жилищного контроля

Тюмень, 30 апреля 2019, 14:11 — REGNUM  Прокуратура Тюменской области в ходе проверки вскрыла факты нарушений в работе региональной Госжилинспекции. В отношении ряда ведомственных инспекторов возбуждены дела об административном правонарушении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В действиях должностных лиц Госжилинспекции выявлены нарушения требований при привлечении юридических и физических лиц к административной ответственности. Также не всегда соблюдались при жилищном надзоре права юридических лиц.

Были вскрыты факты ненадлежащего рассмотрения обращений граждан, и необоснованного отказа заявителям. Как выяснилось, сотрудники Госжилинспекции несвоевременно вносили сведения о проведенных ими проверках в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. В итоге, в отношении ряда ведомственных инспекторов возбуждены дела по ч.1 ст. 13.19.1 КоАП РФ («Непредоставление первичных статистических данных»).

По результатам проверки руководителю региональной Госжилинспекции внесено представление об устранении нарушений закона.

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Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
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