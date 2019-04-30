Перед годовщиной одесской трагедии в город стягивают силовиков

Одесса, Украина, , 14:27 — REGNUM В Одессу 1 и 2 мая прибывают дополнительные силы для обеспечения правопорядка в связи с годовщиной сожжения людей в одесском Доме профсоюзов, заявил 30 апреля глава полиции Одесской области Олег Бех, сообщается на сайте ведомства.

«С сегодняшнего дня мы переходим на усиленный вариант несения службы. Наша обязанность — обеспечить спокойствие и безопасность людей и не допустить провокаций», — рассказал он.

Чиновник провёл инструктаж полицейских прямо на Куликовом поле, где находится Дом профсоюзов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года толпа «активистов» майдана атаковала лагерь противников государственного переворота на Украине, располагавшийся на Куликовом поле. Нападавшие загнали оппонентов в Дом профсоюзов, а затем подожгли здание. В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. За это преступление никто так и не был наказан.

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