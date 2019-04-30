Польский священник: даже немецкие оккупанты снимали шапки в храме

Варшава, , 13:54 — REGNUM Священник Зигмунд Зелинский, почетный профессор и преподаватель Краковского католического университета направил в комендатуру воеводской полиции в Люблине жалобу на полицейских, которые вошли в костёл в головных уборах. Об этом сообщает gazeta.pl.

По словам священника, двое полицейских в начале апреля зашли в церковь Капуцинов возле Краковского предместья в Люблине не снимая головных уборов, и некоторое время ходили так по храму. По мнению священника, такое поведение недопустимо, так как снятия головного убора требует «личная культура и традиции страны, в которой он живет». Он отмечает, что каждый храм имеет свои правила — в синагогу не входят без головного убора, а в мечеть — в обуви.

«Я вспомнил, что во время оккупации увидел немецкого полицейского, который, войдя в церковь, не только снял полицейский шлем, но даже перекрестился. Говорят, что даже некоторые гестаповцы не заходили в церковь с шапкой на голове. Милиционеры в моем родном приходе (в советский период, — ред.), расследующие следы взлома церкви, все были без головного убора», — пишет священник в жалобе.

Руководство полиции в Люблине обещало, что такая ситуация больше не повторится.