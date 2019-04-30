На улицах столицы Уганды установят скрытые камеры

Кампала, , 13:57 — REGNUM Парламент Уганды одобрил получение кредита в размере 104 миллионов долларов США. Средства будут использованы для того, чтобы закупить 3233 камеры для столичных улиц. Камеры будут установлены в Кампале, Вакисо и Муконо. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

По их словам, кредит под 5% годовых предоставит Standard Chartered Bank. Проект был одобрен после дискуссии в парламенте. Некоторые члены парламента выступали против того, что правительство вновь взяло на себя кредитные обязательства.

Кроме того, противники решения заявляют, что властям необходимо заняться ремонтом уже имеющихся камер. Из 1300 камер, установленных в 2018 году, 446 уже вышли из строя.