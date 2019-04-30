Пресс-секретарь Ларри Кинга опроверг слух о сердечном приступе шоумена

Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Сообщение средств массовой информации об инфаркте и остановке сердца американского телеведущего и журналиста Ларри Кинга было ложным. Об этом заявил пресс-секретарь Кинга, разместивший в его микроблоге в Twitter заявление для поклонников.

В нем сообщается, что Ларри Кинг перенес запланированное хирургическое вмешательство 25 апреля.

«Его врач успешно провел ангиопластику и установил стенты, чтобы вновь открыть шунт 1987 года», — сообщил пресс-секретарь. Ларри Кинг восстановился в больнице и ждет скорой выписки.

85-летний телеведущий продолжит работу над своими проектами Larry King Now и PoliticKING with Larry King.