Вторник, 30 Апреля 2019 года
14:11:43 МСК

Пресс-секретарь Ларри Кинга опроверг слух о сердечном приступе шоумена

Общество

Операция была запланированной

Вашингтон, 30 апреля 2019, 13:51 — REGNUM  Сообщение средств массовой информации об инфаркте и остановке сердца американского телеведущего и журналиста Ларри Кинга было ложным. Об этом заявил пресс-секретарь Кинга, разместивший в его микроблоге в Twitter заявление для поклонников.

В нем сообщается, что Ларри Кинг перенес запланированное хирургическое вмешательство 25 апреля.

«Его врач успешно провел ангиопластику и установил стенты, чтобы вновь открыть шунт 1987 года», — сообщил пресс-секретарь. Ларри Кинг восстановился в больнице и ждет скорой выписки.

85-летний телеведущий продолжит работу над своими проектами Larry King Now и PoliticKING with Larry King.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить