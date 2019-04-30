В Москве вынесли приговор повредившему картину Репина вандалу

Москва, , 13:44 — REGNUM Замоскворецкий суд Москвы приговорил Игоря Подпорина к 2,5 года колонии за повреждение картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», сообщает 30 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить в виде наказания Подпорину 2 года и 6 месяцев колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в мае 2018 года. Посетитель Третьяковской галереи разбил защитное стекло на картине металлической стойкой ограждения, в результате чего холст получил повреждения в нескольких местах. Ущерб был оценён в 30 млн рублей.

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