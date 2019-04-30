Фриско, США, , 13:55 — REGNUM

С официального канала компании Gearbox на Twitch произошла утечка геймплея Borderlands 3. Разработчики впоследствии удалили запись, но игрок под ником Ebic Gamer успел сохранить её и выложить на собственном YouTube-канале.

На Twitch разработчики тестировали новую функцию под названием Echocast. Она позволяет получать внутриигровые награды за просмотр стримов (прямых трансляций) по Borderlands 3. По записи геймплея можно сложить первое впечатление о нововведениях проекта.

В игре появится объёмная мини-карта, оружие с ледяным типом урона (которое ранее присутствовало только в Pre-Sequel), оружейная компания Eridian, экипировка разного уровня и новый параметр для вооружения под названием handling (удобство использования). Официально Gearbox Software планируют провести демонстрацию геймплея 1 мая 2019 года.

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Ранее глава Gearbox Рэнди Питчфорд прокомментировал решение сделать Borderlands 3 эксклюзивом для магазина Epic Games Store. По словам Питчфорда, у EGS очень высокая перспективность долгосрочного развития по сравнению со Steam. Глава Gearbox считает, что магазин Valve будет нежизнеспособным уже через пять-десять лет.