Гендиректор «Белтелекома» подозревается в коррупции

Минск, , 13:41 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали генерального директора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова по подозрению в коррупции. КГБ республики не комментирует обстоятельства ареста руководителя госмонополиста.

Следком Белоруссии и Генпрокуратура также не комментируют арест Сиводедова и предъявленные ему подозрения. По неофициальной информации, показания на него дали предприниматели, сотрудничавшие с «Белтелекомом» — государственным монополистом, контролирующим, в том числе, внешний шлюз выхода в Интернет.

Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании бывшего телохранителя Александра Лукашенко — заместителя госсекретаря Совбеза бывшего начальника Службы безопасности президента Андрея Втюрина. Обстоятельства этого ареста КГБ, Следком и Генпрокуратура также не комментируют, а Телеграм-каналы развивают версию о возможной политической подоплёке ареста «силовика».