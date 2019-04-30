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Гендиректор «Белтелекома» подозревается в коррупции

Общество

Александр Лукашенко продолжает резонансные «посадки»

Минск, 30 апреля 2019, 13:41 — REGNUM  Правоохранительные органы Белоруссии задержали генерального директора РУП «Белтелеком» Сергея Сиводедова по подозрению в коррупции. КГБ республики не комментирует обстоятельства ареста руководителя госмонополиста.

Следком Белоруссии и Генпрокуратура также не комментируют арест Сиводедова и предъявленные ему подозрения. По неофициальной информации, показания на него дали предприниматели, сотрудничавшие с «Белтелекомом» — государственным монополистом, контролирующим, в том числе, внешний шлюз выхода в Интернет.

Накануне белорусские СМИ сообщили о задержании бывшего телохранителя Александра Лукашенко — заместителя госсекретаря Совбеза бывшего начальника Службы безопасности президента Андрея Втюрина. Обстоятельства этого ареста КГБ, Следком и Генпрокуратура также не комментируют, а Телеграм-каналы развивают версию о возможной политической подоплёке ареста «силовика».

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Коррупция и борьба с ней
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