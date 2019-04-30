ТГТУ реализует совместные научные проекты с японским обществом дружбы

Тамбов, , 13:25 — REGNUM Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) и японское общество дружбы России и Японии «Тамба-Тамбов» подписали соглашение, которое позволит проводить совместные мероприятия, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества между странами, а также реализовывать совместные научно-образовательные проекты. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Подписание документа состоялось во время визита в ТГТУ руководителя общества «Тамба-Тамбов» Мосато Кавадзо.

В рамках своего визита Кавадзо провёл образовательный бизнес-семинар на тему «Основы японского предпринимательства». Студенты ТГТУ смогли не только послушать выступление Кавадзо, но и рассказать о своих проектах. В ходе образовательного семинара свои бизнес-проекты представили финалисты и победители акселерационной программы ТГТУ «На пути к Startup-2019». В мероприятиях принимали участие и гости ТГТУ из Китая — студенты и преподаватели Уханьского политехнического университета, которые гостят в университете в течение недели.

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