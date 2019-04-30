Эр-Рияд запустил гуманитарный проект по поддержке нуждающихся в Судане

Эр-Рияд, , 13:22 — REGNUM Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Салмана объявил о запуске нового крупного проекта по предоставлению помощи нуждающимся в Судане. Данная гуманитарная инициатива включает в себя раздачу продовольственных корзин и наборов предметов первой необходимости среди наименее защищенных слоев суданского общества во время священного месяца Рамадана. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat отмечает, что стоимость проекта оценивается примерно в 600 тыс. долларов.

Известно, что Центр им. короля Салмана планирует раздать порядка 14 000 продовольственных корзин в течение следующего месяца. Помощь от саудовской гуманитарной инициативы получат порядка 70 000 человек в наиболее бедных и неразвитых районах Судана. Сообщается, что распоряжение о предоставлении гуманитарной помощи суданскому народу дал король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд.