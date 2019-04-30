Черкесск, Карачаево-Черкесия, , 13:38 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии готовится масштабное мероприятие. В преддверии 9 мая в республике пройдет акция «Вальс Победы». Тысячи людей соберутся на центральной площади республики 8 мая, чтобы окунуться в атмосферу Дня Победы 1945 года, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

На праздничный вальс приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители республики, учащиеся школ и студенты. Для них прозвучат венский вальс и многие другие мелодии военных и послевоенных лет. Танцевальная акция станет завершающим этапом патриотической эстафеты «Встреча Знамени Победы», которая проходит на территории республики с 9 апреля под девизом «Я помню! Я горжусь!».

Напомним, в Карачаево-Черкесии в преддверии 74-летия Победы в Великой Отечественной войне будет оказана всесторонняя помощь ветеранам войны и труженикам тыла, вдовам погибших воинов. Четверо участников войны получат субсидию на приобретение жилья. На эти цели предусмотрено направить более 5,408 млн рублей.

На ремонт домов и квартир восьмерых ветеранов войны в республиканском бюджете предусмотрено 400 тыс. рублей. Всего с 2015 года на оказание поддержки в улучшении жилищных условий из республиканского бюджета направлено 18,4 млн рублей. На эти средства произведен ремонт у 368 ветеранов Великой Отечественной войны.

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Оказывают поддержку защитникам Отечества и предприятия. Так, ЗАО «Урупский ГОК» участникам Великой Отечественной войны — бывшим специалистам предприятия к пенсии установило пожизненную доплату в размере 2000 рублей. А такси «Логан» уже более семи лет бесплатно перевозит ветеранов войны и сопровождающих их лиц по территории республики и за ее пределами.