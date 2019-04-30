Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM

Петербург уже на год затянул разработку регламентов по вакинации детей в детсадах и школах, что помогло бы нивелировать угрозу их жизни и здоровью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова на заседании городского правительства 30 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Смольный обсудил, как выполняется план мероприятий на 2018−2020 годы по реализации президентского указа о «десятилетии детства». Аппарат детского омбудсмена не нашел в подготовленном отчете всех результатов, которые ранее были заявлены.

«Мне по долгу службы не пристало говорить об успехах, потому что к уполномоченному обращаются все-таки больше с проблемами те люди, у которых не всё в жизни складывается благополучно. Как говорится, дети играют в слова, а взрослые — словами», — сказала Агапитова.

Она пожелала, чтобы «общая работа» прирастала «не только отчетами, а делами», поэтому решила указать на недоработки в социальной политике Петербурга.

Так, особые надежды возлагались на разработку в 2018 году межведомственных регламентов по вакцинации детей в детских садах и школах.

«Но, к сожалению, этот результат так и не был достигнут. Вместо необходимого регламента — у нас в отчете различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Конечно, очень здорово, что они есть, но регламенты должны были минимизировать те риски, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. Появление таких документов, конечно, ждут давно и родители, и дети, и медики, и учителя. Очень хочется, чтобы в 2019 году эти регламенты были сделаны», — заявила Агапитова.

Она обратила внимание и на создание кризисных служб для помощи детям, пострадавшим от насилия. Согласно отчету, в штатное расписание лишь нескольких городских больниц включили психологов, но непонятно, на каком основании было принято решение о таком количестве ставок.

Светлана Агапитова также указала, что в Петербурге сегодня работают всего 7 стационарных и 10 полустационарных отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пострадавшим от насилия. В Колпинском, Пушкинском и Фрунзенском районах таких отделений нет вообще.

«И, конечно, 47 койкомест на весь город — ну явно недостаточно. Что планируется предпринимать дальше, в отчете пока не написано», — отметила Агапитова.

Кроме того, вскоре в силу вступят требования об обязательной организации лечебного питания в детских учреждениях. О такой необходимости петербургский омбудсмен писала многократно. Для этого необходимо отследить, что происходит с лечебным питанием на сегодняшний день в Петербурге, но успехов на этом поле пока незаметно.

«Как следует из отчета, комитет по здравоохранению и управление по соцпитанию в 2018 году разработали только анкету. Сам мониторинг, который планировался в 2018 году, будет проведен лишь в 2019 году. Но я хочу сказать, что его результаты должны показать, как обстоят дела с лечебным питанием детей в Петербурге сегодня. Поэтому мониторинг, безусловно, надо завершать в сжатые сроки, потому что лечебное питание скоро станет обязательным, а значит руководителям учреждений нужно понимать, как исполнять эту новую норму», — сказала Агапитова.

В 2018 году Смольному также не удалось ввести в практику концепцию развития социальных служб медиации. Проект уже год проходит согласования в исполнительных органах власти. Сейчас Агапитова обратилась в юридический комитет петербургского правительства за поддержкой.

«Иначе появление такого документа у нас затянется еще на год», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Кроме того, аппарат омбудсмена не смог понять из отчета Смольного, на каком этапе находится проектирование новой детской многопрофильной больницы, которое должно быть завершено к 2020 году.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал подробно комментировать ни один из упомянутых пунктов.

«Реализация намеченных планов должна идти более интенсивно и корректироваться по ходу дела», — сказал чиновник. «Если есть какие-то заторы, то нужно их просто разбирать», — добавил он.