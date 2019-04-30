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Казахстан и Узбекистан улучшат условия для трудовых мигрантов

Общество

Соответствующее соглашение стороны подписали 15 апреля

Нур-Султан, 30 апреля 2019, 12:54 — REGNUM  Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов укрепят сотрудничество между двумя странами. Об этом заявил и. о. председателя комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ерлан Райганиев, сообщает 30 апреля издание «Казинформ».

По его словам, соглашение между странами создает благоприятные условия регулирования процесса трудовой миграции и перемещения рабочей силы между двумя странами.

Документ предусматривает вопросы трудоустройства граждан двух стран на территории другой страны, въезда, пребывания и выезда трудовых мигрантов, а также условий труда и получения медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жармат Токаев и Шавкат Мирзиеёв подписали соглашение о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов.

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