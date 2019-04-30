Вторник, 30 Апреля 2019 года
14:19:17 МСК

Калуга лидирует среди столиц ЦФО по количеству новорожденных

Общество

Темпы рождаемостью снижаются из-за уменьшения числа женщин детородного возраста

Калуга лидирует среди столиц ЦФО по количеству новорожденных
Иллюстрация: Gtrk-kaluga.ru
В родильном доме

Калуга, 30 апреля 2019, 12:48 — REGNUM  Власти Калуги озабоченны неблагополучным развитием демографической ситуации. Темпы рождаемости в Калуге в 2018 году снизились, и, видимо, эта тенденция получит продолжение в 2019 году. В частности, специалисты объясняют это уменьшением числа женщин детородного возраста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению начальника управления экономики и имущественных отношений городской управы Виталия Еремеева, преодолеть сложившуюся демографическую ситуацию можно будет «омоложением» населения, для чего следует развивать систему высшего образования и создавать условия для того, чтобы молодежь не покидала Калугу после завершения учёбы в вузе.

При этом в 2018 году Калуга заняла первое место в Центральном федеральном округе по числу новорожденных. Анализ проводился среди 16 городов, Москва и Московская область в их число не входили. Так, на одну тысячу жителей Калуги в 2018 году пришлось 11,5 новорожденных. На втором месте по этим показателям — Кострома, на третьем — Воронеж.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить