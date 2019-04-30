Москва, , 12:47 — REGNUM

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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По данным источника в мэрии Москвы, на которого ссылается ТАСС, дата прощания пока не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов скончался 28 апреля в возрасте 93 лет.

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Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96.