Москва, , 12:29 — REGNUM

405 конкурсантов из 80 субъектов России успешно прошли заочный этап всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Теперь им предстоит защитить свои проекты на очных мероприятиях в Москве и Екатеринбурге.

Прием заявок по 19 номинациям конкурса проходил с 25 января по 11 апреля. Всего для участия в проекте пришло 34 604 заявок, больше всего из Московской (6,48%), Оренбургской (4,23%), Владимирской областей (3,7%), а также Москвы (3,76%) и Свердловской области (3,42%). Заочная экспертиза проектов проходила с 11 по 25 апреля. Участие в ней принимали более 800 экспертов. Каждый проект оценивали не менее трех экспертов.

«Отрадно, что высока степень участия студентов именно из региональных вузов. Молодые люди подготовили проекты, предлагающие решения актуальных вопросов социально — экономического развития российских городов и сел — решения тех вопросов, которые у них «на виду» и где возможно их непосредственное личное участие и участие местного сообщества. В этом особая ценность проектов. Отмечу, что в этом году экспертизой работ конкурсантов занимались более 800 специалистов из различных регионов и отраслей. Мы старались учесть и региональную специфику конкурсных проектов, и отраслевую направленность», — отметила заместитель Министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель экспертного совета конкурса Марина Боровская.

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», сопредседателя экспертного совета конкурса Владислава Даванкова, «в этом году в оценке проектов принимали участие 96 участников и финалистов конкурса «Лидеры России».

«Для нас очень важно, чтобы между конкурсами, которые поддерживаются и реализуются в рамках платформы «Россия — страна возможностей», развивалось горизонтальное сотрудничество», — подчеркнул Владислав Даванков.

Самыми популярными номинациями в этом году стали «Моя педагогическая инициатива» (10,99%), «Моя страна» (8,34%) и «Мое здоровье» (6,58%). Лидерами по количеству заявок стали Центральный федеральный округ (29,26%), Приволжский федеральный округ (24,74%) и Южный федеральный округ (11,46%).

Координатор конкурса «Моя страна — моя Россия» Лариса Пастухова отметила, что «за 16 лет проведения конкурса «Моя страна — моя Россия» мы уже давно не рассматриваем его как исключительно соревнование».

«Это образовательный маршрут, который конкурсанты проходят вместе со своими наставниками. Поэтому и сама заявка и критерии оценки проектов очень непростые. Порой участник не проходит в очный тур, не становится победителем, но полученные навыки и знания в ходе подготовки проекта, наработанные контакты в местном сообществе, становятся основой для дальнейшего собственного развития и реализации проекта на практике. И это тоже, очень важный результат, нашего конкурса», — сказала Лариса Пастухова.

По словам Юрия Зинченко, президента Российской академии образования, сопредседателя Экспертного совета Конкурса, «профильная номинация «Моя педагогическая инициатива» была введена организаторами конкурса «Моя страна — моя Россия» по просьбе наставников конкурсантов и педагогов еще в 2013 году».

«Куратором этой номинации с 2016 года выступает Российская академия образования. Номинации «Моя семья» и «Мой родной язык» были учреждены РАО в 2018 году. В этом году защита по профильным номинациям Российской академии образования пройдет в рамках Всероссийской педагогической конференции «Проектные практики в области гражданского образования». Мы понимаем, что почти за каждым конкурсантом стоит наставник. И поэтому нам важно, чтобы Российская академия образования стала открытой площадкой для обмена опытом среди педагогов — новаторов, развивающих практики социально-проектной деятельности с детьми и молодежью в российских регионах», — сказал Юрий Зинченко.

Первая очная защита проектов в номинации «Интеллектуальная собственность — будущее моей страны» прошла 24 апреля на площадке Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Очные защиты финалистов по другим номинациям пройдут в мае — в Москве на площадках Российской академии образования, Мастерской управления «Сенеж» (образовательной площадке АНО «Россия — страна возможностей»), гостиницы «Азимут» (номинация «Моя гостеприимная Россия») и в Екатеринбурге на площадке Уральского государственного медицинского университета (номинация «Мое здоровье»). Победителей конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Моя страна — моя Россия» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел — разработке и реализации проектов, совершенствующих систему управления российскими территориями, а также развивающих экономическую, социальную и научно-педагогическую сферы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было подготовить проект по одной или нескольким из 19 номинаций. Заявки принимались по 11 апреля 2019 года на сайте проекта.

В числе призов: стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

В Мастерской управления «Сенеж» уже осенью 200 лучших конкурсантов смогут пройти обучение. Участников также ждут образовательные лекции и семинары, на которых они узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической реализации проектов.

Конкурс ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.