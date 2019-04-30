Жители Кубани протестуют против введения платы на участке трассы «Дон»

Краснодар, , 12:27 — REGNUM Жители Кубани протестуют против введения платы за проезд по скоростному участку трассы М-4 «Дон»: участок от 1195 км (район станицы Павловской) до 1319 км (Краснодар) стал платным с 29 апреля.

Жители станицы Павловской, которая расположена рядом с началом платного участка дороги, вышли на трассу в знак протеста. По словам людей, эта дорога для них — единственный способ добраться в соседние населенные пункты, где многие из жителей работают, пишет Юга.ru. При этом, говорят жители, денег на то, чтобы ежедневно оплачивать проезд по платному участку, у них просто нет.

На видео, размещенном в сети, видно, что к протестующим подъехали сотрудники полиции, которые убеждают собравшихся разойтись, предупредив, что иначе придется заплатить штраф за несанкционированный митинг.

Проезд по очередному участку трассы «Дон» на территории Краснодарского края стал платным с 29 апреля. Стоимость проезда в дневное время для легковых автомобилей составляет 200 рублей, в ночное — 120 рублей.

Напомним, это не первый случай, когда жители края выступают против введения платы на федеральных трассах. ранее местные жители не раз выступали против введения платы за проезд по трассе «Дон». Так, в 2017 году жители населённых пунктов, прилегающих к платному участку трассы М-4 «Дон», записали видеообращение к президенту РФ, в котором попросили «оказать содействие в предоставлении на законном основании подъезда к домам без взимания платы».