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Сенат Италии разрешил гражданам завещать свои тела науке

Общество

Научные и образовательные центры должны будут вернуть тело семье умершего в течение года

Рим, 30 апреля 2019, 12:22 — REGNUM  Сенат Италии утвердил законопроект, вводящий правила завещания собственного тела для научных и образовательных целей, передает Agenzia Italia во вторник, 30 апреля.

Тело умершего может быть передано в научные или образовательные центры не ранее чем через 24 часа после его смерти. Гражданин, принявший решение завещать свое тело для таких целей, должен будет подписать информированное согласие и назначить доверенное лицо.

Завещание тела для коммерческих целей не разрешается. Научные и образовательные центры должны будут вернуть тело семье умершего «в достойном состоянии» в течение года.

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Зарубежная хроника
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