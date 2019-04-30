Сенат Италии разрешил гражданам завещать свои тела науке

Рим, , 12:22 — REGNUM Сенат Италии утвердил законопроект, вводящий правила завещания собственного тела для научных и образовательных целей, передает Agenzia Italia во вторник, 30 апреля.

Тело умершего может быть передано в научные или образовательные центры не ранее чем через 24 часа после его смерти. Гражданин, принявший решение завещать свое тело для таких целей, должен будет подписать информированное согласие и назначить доверенное лицо.

Завещание тела для коммерческих целей не разрешается. Научные и образовательные центры должны будут вернуть тело семье умершего «в достойном состоянии» в течение года.