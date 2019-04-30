Калуга, Калужская область, , 12:21 — REGNUM

В преддверии Дня Победы в Калужской области прошли мероприятия в рамках всероссийской патриотической эстафеты «Дорога Памяти». Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном следственном управлении СК России.

Ссотрудники управления побывали на рубеже воинской доблести — Зайцевой Горе в Барятинском районе Калужской области. Здесь зимой 1942 года в районе Варшавского шоссе после освобождения города Калуги подразделения Красной Армии натолкнулись на оборону врага и вели многодневные тяжелые бои с немецко-фашистскими захватчиками, продолжавшиеся до марта 1943 года. Участки Варшавского шоссе по несколько раз переходили из рук в руки. Жесточайшие бои за высоту 269,8 метра шли почти год. Под Зайцеву Гору красноармейцами был сделан подкоп длиной 106 метров. 4 октября 1942 года неприступная гора была уничтожена вместе с фашистами. В настоящее время здесь расположен военно-исторический музей «Зайцева Гора».

Калужские следователи почтили память погибших участников молодежной подпольной организации, которая действовала в городе Людиново в 1941—1942 годах. Руководитель подпольной группы, 16-летний Алексей Шумавцов, и несколько его товарищей по доносу предателя были арестованы гитлеровцами и после зверских пыток расстреляны. Людиновцы установили в городском парке памятник молодым героям-землякам. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков родился в деревне Стрелковка Угодско-Заводского района (ныне Жуковский район Калужской области), где в настоящее время в память о знаменитом земляке открыт дом-музей. В городе, носящем имя маршала Жукова, расположен музей советского военачальника.

В память о беспримерном подвиге в годы Великой Отечественной войны калужские следователи собрали кисеты с барятинской, людиновской и жуковской землей, которая будет помещена в капсулу памяти 30 апреля 2019 года у могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Напомним, всероссийская патриотическая эстафета «Дорога Памяти» завершится в мае 2019 года в Белоруссии, у стен Брестской крепости — там, где началась Великая Отечественная война.