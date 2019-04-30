В Петербурге и Ленобласти начался клещевой сезон

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В связи с началом активности клещей Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу держит на особом контроле ситуацию с количеством укушенных и случаями заболевания инфекциями, переносчиками которых являются клещи.

«В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от присасывания клещей не превышает среднемноголетних значений. Случаев заражения клещевым энцефалитом и клещевым бореллиозом в 2019 году не зарегистрировано», — сообщили 30 апреля в петербургском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что с начала года против клещевого энцефалита в Петербурге привито более 19 тысяч человек из 37 тысяч запланированных.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» принимает на исследование клещей у граждан, подвергшихся укусам этих тварей, по выходным и праздничным дням с 8:00 до 16:00 мск по адресу: ул. Оборонная, д. 35.

В Петербурге и Ленобласти организована работа горячих линий по профилактике клещевого вирусного энцефалита.

Добавим, что, по данным на 22 апреля, в черте Петербурга с 1 апреля пострадало от присасывания клещей шесть человек. В медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 97 человек, в том числе 19 детей — большинство подверглись нападению клещей в Ленобласти и других регионах и странах.

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