В Красной Поляне пройдет финал фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»

Адлер, Краснодарский край, , 12:00 — REGNUM В заключительном этапе конкурса примут участие более 1,6 тыс. участников и гостей из 39 дочерних обществ «Газпрома». Делегации представляют регионы России, Белоруссии и Киргизии. Также в мероприятиях примут участие гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.

На суд жюри участники представят программы в номинациях «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор». В рамках фестиваля также состоится конкурс «Юный художник». Лучшие исполнители и творческие коллективы будут определены в трех возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 до 16 лет включительно, взрослые от 17 лет и старше. Церемония награждения лауреатов «Факела» состоится 15 мая. 16 мая на церемонии закрытия будут названы обладатели гран-при фестиваля.

В 2003 году было принято постановление правления ОАО «Газпром» об организации фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Корпоративный фестиваль проводится один раз в два года по трехуровневой схеме. В ходе первого тура в дочерних предприятиях ОАО «Газпром» определяются лучшие исполнители для участия в зональных этапах фестивалях. В рамках второго тура проводятся зональные фестивали (южная и северная зоны). Победители зональных туров участвуют в третьем — заключительном туре.

Первый корпоративный фестиваль «Факел» прошел в 2004—2005 гг. Зональные туры фестивалей дважды проходили в Оренбурге, также в качестве принимающих площадок выступали Югорск, Сургут, Казань, Екатеринбург, Томск, Нижний Новгород, Астрахань, Белгород и Ханты-Мансийск Заключительные туры фестиваля с 2006 по 2012 годы проходили в Геленджике. В 2013 году финал фестиваля состоялся в белорусском Витебске.

Жюри фестиваля представлено заслуженными деятелями искусства и культуры Российской Федерации. Председатель жюри — Александра Пермякова, народная артистка России, лауреат премии правительства Российской Федерации, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, профессор, руководитель Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого.

Организатор заключительного тура — стопроцентное дочернее предприятие ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Краснодар», производственные объекты которого находятся в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгее.